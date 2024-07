Basket B1 | Caserta conferma la guardia Davide Mastroianni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 23 luglio 2024). Tra ritorni e nuovi arrivi in maglia Paperdi Juve2021 c’è anche una: ed è quella di. Per lana la prossima sarà la quinta stagione consecutiva nelle fila della prima squadra bianconera. Nato a Napoli il 12 settembre 2001, 185 cm., è cresciuto nel vivaio della Juveseguendo le orme del padre Mauro e dello zio Sergio. Dopo una prima esperienza in serie C con il New, è tornato nel club bianconero esordendo in Legadue nella stagione 2019/2020. L’anno successivo ha firmato con il Derthonascendendo in campo in occasione della Supercoppa di Lega prima di decidere di ritornare in famiglia ed accettare l’offerta della Juvecontribuendo alla promozione dei bianconeri in serie B, dove è stato presente negli ultimi due campionati, facendo registrare una media di 5,6 punti e 1,8 assist a partita.