Azionario giapponese cresce interesse per il tech

(Di martedì 23 luglio 2024) Le azioni giapponesi sono risalite in primo piano con il mercato prossimo ai massimi pluridecennali, in parte a causa delle attese di cambiamenti della governance, ma soprattutto perché il Giappone è stato ignorato a lungo e a nostro parere ora offre una combinazione ineguagliabile di crescita e valore. Riteniamo che il potenziale reale del Giappone non si sia ancora concretizzato, dato che grandi società sono scambiate a sconto rispetto ai peer globali. Lo spiega Richard Kaye, Portfolio Manager del fondo Comgest Growth Japan di Comgest.