Atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzato | scatta il braccialetto elettronico per una 35enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024) Olmo al Brembo. Nel pomeriggio del 19 luglio, i Carabinieri della Stazione di Calusco D’Adda hanno dato esecuzione a un provvedimento di sottoposizione al, emesso dal Tribunale di Bergamo, neidi una donna di trentacinque anni, accusata dinei. Il dispositivo, che consente il monitoraggio a distanza degli spostamenti e l’eventuale vicinanza alla persona offesa, è stato applicato per rafforzare la protezione della vittima. Il provvedimento è scaturito a seguito delle continue persecuzioni telefoniche che la donna ha posto in essere neidell’uomo, pur essendo già gravata dal divieto di avvicinamento e presentazione alla polizia giudiziaria per fanaloghi.