America’s Cup Ben Ainslie colpito da Luna Rossa | Sembra andare forte ma noi puntiamo ai neozelandesi

(Di martedì 23 luglio 2024) INEOS Britannia parteciperà alla Louis Vuitton Cup fronteggiando, American Magic, Alinghi e Orient Express, con l’obiettivo di vincere il torneo degli sfidanti e meritarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio laCup. Si incomincerà nel weelend del 22-25 agosto con le regate preliminari a Barcellona. Ben, Chief Executive Officer e skipper di INEOS Britannia, ha fatto un punto della situazione al sito ufficiale della competizione sportiva più antica del mondo: “Siamo entusiasti di iniziare a regatare e di conoscere meglio la concorrenza, chi va più veloce e in che tipo di condizioni e, naturalmente, di valutare come saranno le regate man mano che ci addentreremo nei round robin. È la nostra opportunità di misurarci con gli avversari e di iniziare a prepararci per gli incontri.