Alessia Marcuzzi al timone di una nuova avventura in streaming | i primi tre probabili concorrenti  

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 luglio 2024)presto tornerà in televisione e incon una: un’indiscrezione rivela itreé pronta a tornare in televisione e non solo. La nota conduttrice infatti sarà impegnata a Tale e Quale Show seduta al banco dei giurati, e poi é in arrivo unain. Lainfatti sarà aldi Red Carpet – Vip al Tappeto, che andrà in onda su Prime Video e vedrà la partecipazione di noti volti del mondo del cinema, dello spettacolo e della televisione. Leggi anche Pierpaolo Pretelli torna in TV. L’annuncio: “É importante che voi ci siate” Ecco cosa emerge dall’ultima indiscrezione DavideMaggio.it nelle ultime ore ha rivelato quali potrebbero essere itreche saranno inseriti nel cast del nuovo programma condotto da