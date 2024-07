Al via i lavori in municipio Traslocano sindaco e uffici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) E’ imminente l’inizio deidi restauro e di miglioramento sismico che interesseranno nei prossimi mesi la sede municipale di Bibbiano, e che richiedono il trasloco degliposti all’interno dell’intero edificio, per la durata stimata di circa due anni. Gli interventi si sono resi necessari, in particolare, a causa dell’insorgere di problemi strutturali ai controsoffitti affrescati del palazzo municipale che, in gran parte, hanno richiesto fin da maggio del 2019 la messa in sicurezza provvisoria mediante puntallamento.