Uno spettro si aggira per il mondo e spaventa i potenti | la mobilità umana

(Di lunedì 22 luglio 2024) Unosinele non è quello annunciato da Karl Marx et Friedrich Engels nel loro ‘Manifesto’. Non si tratta né del comunismo né del proletariato ad esso ideologicamente legato che avrebbe conquistato definitivamente il potere. Lo ‘’ che attraversa ilodierno non è altro che la. Migranti, rifugiati, sfollati, turisti, operatori economici e culturali solcano lo spazio conosciuto e non ci sono ambiti, zone o luoghi che ne siano immuni. Ad ognuno, peraltro, la suae va da sé che queste non siano coincidenti. Quelle considerate ‘pericolose’ sono quelle rappresentate in particolare da migranti e rifugiati.