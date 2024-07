Un Posto al Sole anticipazioni 22-26 luglio 2024 | Mariella parte e Guido è in crisi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 luglio 2024) A Unalnon si risolve latra. Quest’ultima, nelle prossime puntate, andrà in vacanza con i figli lasciando suo marito a rimuginare. Maggiori info nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Unalda lunedì 22 a venerdì 26La decisione diMichele e Silvia provano a stemperare la tensione fra, ma la donna non riesce più a reggere la pesante situazione che si è creata in casa e, complice involontaria Bice, prenderà una drastica decisione. Mentre Roberto, con Marina al suo fianco, è pronto a formalizzare la propria offerta a Chiara Petrone, Michele e Filippo si confronteranno sul nuovo possibile scenario, manifestando le rispettive preoccupazioni.