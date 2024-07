Tiro a segno Paolo Monna e Danilo Dennis Sollazzo | Consapevoli del nostro valore Stiamo lavorando tanto sulla tecnica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Due carte da medaglia per l’Italia e in particolare per ilche sarà di scena alle Olimpiadi di Parigi 2024., uno specialista della pistola 10m ad aria compressa e l’altro interprete invece delle gare di carabina 10m e della gara delle 3 posizioni da 50m, vogliono arrivare ai Giochi francesi avendo ben in mente cosa fare. Il pugliese è alla sua seconda partecipazione olimpica, mentre il lombardo è all’esordio. Entrambi in questi anni hanno ottenuto risultati di rilievo a livello internazionale, come ad esempio l’oro continentale perall’inizio del 2024, o l’argento mondiale pernel 2022. Intervistati dal sito dell’Unione Italianahanno espresso i loro pareri su diversi aspetti dell’avvicinamento e poi di quello che potrà succedere alle Olimpiadi, giova ricordarlo, all’interno del poligono di Châteauroux.