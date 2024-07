Sergio Bonelli Editore presenta la nuova edizione di DYLAN DOG ANGELI E DEMONI

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 22 luglio 2024)diDOG., il volume che raccoglie sei storie in cui l’Indagatore dell’Incubo è alle prese con situazioni che toccano i grandi temi della vita e della morte. Uno spietato killer innamorato di una bellissima donna che forse è un demone;caduti e dimenticati sulla terra, condannati a condividere il destino di chi ha scordato la magia del volo; un angelo sterminatore che vuole inabissare per sempre Venezia; un demone scacciato dall’Inferno che trasforma degli infelici londinesi in feroci assassini; un angelo a cui hanno mozzato le ali e che solo grazie all’aiuto diDog ritrova la via di casa.