Sempre meno giovani al volante del trattore

(Di lunedì 22 luglio 2024) "E’ un’impresa trovare ragazzi che abbiano voglia di guidare il, stiamo parlando di stipendi non certo bassi. Una retribuzione di un trattorista oscilla sui 3mila euro. Eppure ogni anno i proprietari di terreni che hanno bisogno di queste figure per tutte le operazioni, dall’aratura alla trebbiatura, devono sudare sette camicie", a raccontare questo spaccato del mondo dell’agricoltura che cambia è Claudio Mesini, presidente della sezione cerealicola di Confagricoltura, i terreni tra Campotto ed Argenta. Lui è stato fortunato. In questo periodo nei suoi campi è all’opera Marco Migliari, contoterzista specializzato nelle lavorazioni agromeccaniche. "E’ un bravo ragazzo, ma ogni anno per chi coltiva la terra èuna fatica". La fatica di trovare personale che sappia guidare un, anche se adesso questi mezzi sono diventati il massimo del comfort.