Scoperta coltivazione di marijuana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Continuano le attività di monitoraggio del territorio da parte dei carabinieri. Lo scorso fine settimana, i militari della Compagnia di Carpi hanno eseguito un controllo mirato a sale gioco, sale scommesse ed esercizi con slot machines, ispezionando ben 25 locali e identificando 70 avventori, dei quali 28 di nazionalità estera. Alcuna infrazione è stata contestata. A Soliera i carabinieri sono intervenuti in un supermercato dove una donna di 40 anni è stata fermata dagli addetti alle vendite dopo aver varcato le casse nascondendo vari generi alimentari: è stata denunciata per tentato furto. A Finale Emilia, durante un servizio perlustrativo, personale dell’Arma ha controllato due giovani, di età di 19 e 21 anni, all’interno dei giardini pubblici, trovandoli in possesso di circa 11 grammi di hascisc per uso personale. Droga sequestrata e segnalazione alla Prefettura di Modena.