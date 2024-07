Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 22 luglio 2024) SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–La 26a edizione dellaHi-(CHTF) si svolgerà dal 14 al 16 novembreallo Shenzhen World Exhibition & Convention Center. Il principale e più influente evento tecnologico cinese, la CHTF offre una piattaforma ineguagliata per le imprese tecnologiche di tutto il mondo per presentare le innovazioni più recenti,rsi con leader del settore e ampliare la presenza sul mercato. Abbracciare, dare impulsocrescita Negli ultimi 25 anni la CHTF si è affermata come un faro del progresso tecnologico e della cooperazione internazionale.Con il tema di quest’anno, “La tecnologia guida lo sviluppo, l’industria integra la fusione”, l’esposizione sottolinea il ruolo cruciale delnel promuovere l’integrazione industriale e la crescita economica.