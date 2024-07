Prima amichevole Benevento già con le idee chiare | Carfora a suo agio a centrocampo Lamesta subito bomber

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiBuona laper ilnell’disputata contro il San Giorgio del Sannio in quello che è stato l’esordio dei giallorossi in questa stne. E’ chiaro che il punteggio finale (7-0) fa davvero poco testo considerando l’enorme differenza di valori tra le due squadre, ma sono tanti gli aspetti positivi emersi dalla sfida del Mancini Park Hotel. Un dato è apparsoevidente: tutti i calciatori mandati in campo da mister Auteri sono apparsi pienamente coinvolti nel progetto e pronti a mettersi al servizio di squadra e allenatore.