Pressure | Brendan Fraser sarà Eisenhower nel film sullo storico sbarco in Normandia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il premio Oscarè stato scelto per interpretare il comandante delle forze Alleate Dwight D.nel. Il premio Oscar(The Whale) è stato scelto per interpretare il comandante delle forze Alleate Dwight D.neldi Working Title e Studiocanal.si unisce al vincitore del BAFTA Andrew Scott, che, come abbiamo rivelato venerdì,il protagonista del dramma sui giorni di tensione che precedettero loin. La storia vera vedrà la star di Estranei e Ripley Scott interpretare il capo ufficiale meteorologico britannico James Stagg, il cui compito era informaredelle condizioni meteo che avrebbero reso possibile o meno l'invasione della. Questo complesso processo decisionale fu fondamentale