Poggibonsi la carica di Carlo Mignani | Ripagherò tutta la fiducia concessa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024)(nella foto) è giallorosso. Il Siena e la Fiorentina nell’itinerario agonistico delle giovanili per il classe 2005 pronto all’ingresso nella rosa di mister Calderini in coincidenza, dopodomani 24 luglio, del via alla preparazione estiva dei Leoni allo stadio Stefano Lotti per il prossimo campionato di serie D. Figlio e fratello d’arte,al di fuori del rettangolo è reduce dalla maturità al liceo scientifico a indirizzo sportivo e si appresta a intraprendere il cammino universitario., l’ordine cronologico degli eventi impone di concentrarci sul raduno del"Sì, un’esperienza del tutto nuova nella quale intendo cimentarmi. Mi metto alla prova per la prima volta con i grandi, dopo il biennio nel Siena e i trascorsi in viola dal 2018-2019 nell’Under 15 e fino alla Primavera con la partecipazione al Torneo di Viareggio".