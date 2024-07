Omicidio Stefania Rota 15 anni e 8 mesi a Ivan Perico

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 22 luglio 2024) È stato condannato a 15e 8per l'della cugina e vicina di casal'ex agente di commercio, 62di Mapello (Bergamo). La sentenza è stata letta dopo un'ora e mezza di camera di consiglio, dalla Corte d'assise di Bergamo. Esclusa dall'volontario l'aggravante dei motivi abietti, mentre l'accusa di aver dato fuoco a uno studio tecnico di Mapello, sempre per l'ossessione didi essere stato in qualche maniera raggirato, una ventina di giorni dopo l'della cugina - avvenuto l'11 febbraio 2023, ma il corpo venne ritrovato in casa solo il successivo 21 aprile - è stata riqualificata in forma tentata (anche a seguito di un accordo extragiudiziale tra le parti per il risarcimento dei d).