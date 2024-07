Nero a metà 3 | tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione della serie in replica su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 luglio 2024)3: trama, cast, location, quante puntate e streamingRai 1 Torna insu Rai 1 da lunedì 22 luglio 20243, lacon protagonista Claudio Amendola. La fiction di successo vede dietro la macchina da presa lo stesso Claudio Amendola (per gli episodi 1-6), alla sua prima volta da regista di una fiction. Al suo fianco, Enrico Rosati (per gli episodi 7-12). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast. Trama Lariprende qualche mese dopo la conclusioneseconda: Clara (Margherita La), moglie di Carlo (Amendola) e madre di Alba (Rosa Diletta Rossi), è tornata a Roma dopo aver fatto perdere le sue tracce.