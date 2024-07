Napoli le verità di Giuffredi sul caso Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 - La tempesta che ha agitato la prima parte dell'estate del, quella legata al futuro di Giovanni Di, sembra ormai un lontano ricordo. Eppure, per archiviare definitivamente il, blindando la permanenza del capitano, mancava un tassello bello grosso: le, nude e crude, di Mario, il vulcanico agente del terzino, nonché il motore immobile dell'intera vicenda per sua stessa ammissione. Nei giorni scorsi era prevista una conferenza stampa del procuratore, poi inizialmente invece cancellata forse a causa di qualche residuo dubbio nella testa del suo assistito. Tutto è poi davvero rientrato, con le conferme arrivate nel giro di poche ore prima dal club partenopeo con un comunicato perentorio e poi dallo stesso Ditramite un accorato messaggio affidati ai propri canali social, come ormai da tradizione in questi casi.