Matrimonio da sogno per la pianista e il violinista Il viaggio di nozze? Prima la Scala

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Prato, 22 luglio 2024 – Un affresco di dolcezza, nonostante la canicola estiva. Nella suggestione della Chiesa delle Carceri a croce greca, il verde bicromico di Prato e alberese a rivestirla, Vanessa Benelli Mosell una vita fra note e strumenti che entra in principesco abito bianco con bustine e maniche lunghe in pizzo bohochic, strascico di alcuni metri; Wolfang Redik abito blu con cravatta in seta portato con la naturale eleganza dei novelli sposi abituati ai palcoscenici di tutto il mondo con carismatica presenza, oggi impegnati nel palcoscenico dell’unione, mentre l’organo di Posseda e il sassofono di Piero Tagliaferri, interpreti internazionali, suonavano l’entrata degli sposi in un insieme coreografico che univa pratesi, austriaci e amici di lingue diverse. Hanno detto sì in italiano, mentre tutto il resto della cerimonia è stato tradotto anche in tedesco.