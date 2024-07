Ma perché ti sei rifatta così tanto? E quei capelli… Licia Colò nel mirino la reazione alle critiche

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ancheè sempre attiva su Instagram. La conduttrice di ‘Eden – Un pianeta da salvare’ pubblica con moderazione ma nelle scorse ore si è sentita in dovere di mostrare il commento ricevuto da un’utente e quindi di abbandonarsi a un lungo sfogo. “Oggi voglio condividere con voi un pensiero: premetto che mi ritengo fortunataho la stima di molti di voi, e per questo vi ringrazio, ma ciò che continuo a non capire èalcune persone si sentono in diritto di giudicare il mio aspetto fisico solodonna”. Iniziala didascalia del post in cuirisponde a chi la invita ad “accorciare i capelli crespi” e a rivedere i presunti ritocchini estetici a cui si sarebbe sottoposta.queste, lo ribadisce subito dopo, che arrivano da una donna“dubito che qualcuno abbia mai scritto a un uomo come tagliarsi i capelli o ‘sistemarsi’”.