Le regole del perfetto invitato le domande da non fare mai agli sposi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Così come esistono delleche glisono chiamati ad osservare durante un matrimonio, allo stesso modo anche gli invitati dovrebbe mantenere una condotta di un certo tipo. Non esiste chiaramente un manuale del “ospite di matrimonio”, ma molte coppie sembrano avere le idee ben chiare su come si debbano comportare amici e parenti nel giorno del sì. Ma quali sono le cose che unmodello non dovrebbe maiper evitare di infastidire gli? Quali le richieste da bandire e che non andrebbero mai poste? Vi spieghiamo in questa guida quali sono ledele leche questi ultimi non dovrebbero mai