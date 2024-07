L' alta ristorazione non è in crisi ma in Italia il fine dining subisce attacchi ingiustificati Intervista a Niko Romito

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nonostante il menu degustazione interamente vegetale al Reale disia stato un successo, lo chef abruzzese ha deciso di inserire nell'attuale menu ben tre piatti di proteine animali. Un passo indietro? «Ho sempre detto che il menu totalmente vegetale non era solo frutto di una scelta etica ma principalmente di una scelta creativa, mi sono reso conto che 12 portate vegetali avevano un senso gastronomico». È stato tra i precursori indi un degustazione interamente vegetale. Perché cambiare? Come dicevo, il motivo è creativo. Negli ultimi anni ho lavorato tanto sul vegetale e ho compreso che questo lavoro poteva dar vita a un nuovo approccio sulle proteine animali. Ad ogni modo la componente vegetale rimane predominante. Il menu interamente vegetale è solo un ricordo? No.