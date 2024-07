La storia dell' incredibile catena indossata da Central Cee a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il rapper britannicoCee, che raramente si vede indossare qualcosa di diverso da una tuta da ginnastica e un berretto da corsa Kalenji, ha chiarito che non si farà vestire per niente e nessuno. «Non mi metto giacca e cravatta, ho rifiutato il Met Gala», ha ironizzato su Our 25th Birthday di Dave (l'attore irlandese Barry Keoghan, per caso, ha suonato il brano come sua canzone di incoraggiamento al Met quando l'ho intervistato a maggio). Quindi, quando Cench si è presentato nella tribuna VIP del Centre Court dila scorsa settimana, non è stata una sorpresa vederlo indossare i suoi soliti joggers e il suo berretto nero. Una canaglia tra la folla di abiti di lino su misura.