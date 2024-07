La nave sbarca a Napoli | Niente gioielli a terra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Prima loda, poi scivola su grossolani pregiudizi. Kate McCue (foto), 46 anni, capitana americana di navi da crociera, con più di 950mila follower su Instagram e 50mila su Facebook, ha pubblicato un post destinato a far discutere. A bordo della Celebrity Beyond ha girato un video: " Siamo ae usciremo per assaggiare la migliore pizza del mondo". Fin qui lo spot culinario. Poi il consiglio stonato: "Vi consiglio di lasciare ia bordo, perché ci sono borseggiatori".