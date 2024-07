Inter addio Carboni non basta | c’è un grande problema

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’è nei guai: la cessione del giovane talento Valentinnon è più sufficiente: ora c’è unper i nerazzurri Completare una rosa che già ora potrebbe vincere nuovamente lo scudetto a mani basse. L’lavora sul mercato anche se Beppe Marotta sta riscontrando difficoltà nel mettere a segno gli ultimi colpi. L’Ad si è mosso per tempo ed ha chiuso subito con quei calciatori che rappresentavano una sorta di priorità assoluta: da Zielinski a Taremi, entrambi presi a parametro zero, fino a Josep Martinez, il portiere del futuro in casa nerazzurra. Tre colpi per potenziare la squadra soprattutto nelle alternative, come chiesto ed ottenuto da Simone Inzaghi: ora, però, c’è da completare il lavoro.