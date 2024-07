Inghilterra cane azzanna al collo il bimbo dei vicini | è in condizioni gravissime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un bambino di 10 anni è ricoverato in ospedale a seguito del morso di un, che lo ha azzannto al. Le sue, purtroppo, sono. Il terribile episodio è avvenuto nelle scorse ore a Doncaster in: l’animale è un esemplare di XL Bully non registrato. Per questo la polizia del South Yorkshire ha fermato la proprietaria, una donna di 37 anni, e i figli adolescenti di 13 e 15 anni, che in quel momento avevano la custodia del.Leggi anche: Caltanissetta, paziente si butta dal quinto piano dell’ospedale: è ancora vivo Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il bambino si trovava nel giardino deiquando è stato attaccato dal. Per motivi da chiarire, ilsi è scagliato sul piccolo e lo ha morso alprovocandoglilacerazioni.