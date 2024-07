Il Var sparirà E tirano pesce in campo | la brutale rivolta dei tifosi roba mai vista | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nonostante le buone intenzioni, il VAR non è mai entrato nel cuore deiTanto meno in quelli dei giocatori. Lo strumento tecnologico, secondo gli esperti del settore, doveva mettere fine a tutte le discussioni calcistiche. Ma, sia perché gli arbitri hanno ancora discrezionalità nelle decisioni sulsia perché nessun tecnologia è infallibile, ha finito solo per scatenare altre polemiche. Tanto da indurre molti appassionati a chiedere che venga eliminato dalle partite di calcio. In Norveglia la partita di campionato tra il Rosemberg e il Lillestrom è stata sospesa a causa di una feroce protesta contro il VAR deidi entrambe le squadre. I supporter sugli spalti hanno addirittura lanciato palline da tennis e pezzi di, oltre ai soliti raggi e fumogeni. Tutto ciò ha impedito che il match tra le due squadre riprendesse.