I BOX 48 escono con UNO SCONOSCIUTO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 luglio 2024) I BOX 48con il nuovo singolo dal titolo “Uno” che esplora il tema delle delusioni familiari. I Box 48 sono fuori con “Uno” I Box 48 affrontano un tema delicato e intimo nel loro nuovo singolo, “Uno”. Cosa racconta il brano? Questa canzone esplora il dolore e la confusione causati dalle persone a noi più vicine, come i nostri genitori, che ci deludono, si allontanano e poi tornano come se nulla fosse successo. Spesso, queste persone pretendono di essere le vittime della situazione, dando per scontato che avranno il nostro perdono e che il rapporto tornerà come prima, nonostante non siano cambiati. “Uno” racconta la storia di chi, dopo aver idealizzato qualcuno, scopre di non conoscerlo davvero, rivelandosi, in fondo, uno