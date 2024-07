House of the Dragon | le 18 curiosità sulla serie evento dell’anno

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo tanta attesa la seconda stagione diof theè tornata sui nostri schermi a renderci partecipi delle straordinarie vicende della famiglia Targaryen, risalenti a 200 anni prima di Daenerys. La storia che racconta la danza dei draghi sta sicuramente dando un sacco di soddisfazioni ai fan del Trono di spade che sono rimasti in astinenza dopo la fine della. Elemento che sicuramente emozionerà ancora di più i fan è ritrovare la colonna sonora di Ramin Djawadi, dettaglio che punta a creare un filo conduttore tra le duetv.of the, che è stata rinnovata per la terza stagione, ci sta regalando un entusiasmo più vivo, con maggiori colpi di scena e maggiore suspence rispetto alla precedente, possiamo benissimo dire che l’andamento sta ricordando molto i tempi d’oro dellamadre.