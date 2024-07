Ecco che vi dico dei concorrenti Da Milly Carlusci finalmente chiarezza su Ballando con le stelle

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 22 luglio 2024) Si sarebbearrivati a una quadra per quanto riguarda il chiacchieratissimo, quanto misterioso, cast didicon le2024.Carlucci, e la sua grande squadra, ci lavorano da mesi e mesi e lei in parallelo a condotto anche L’acchiappatalenti. Oggi spunta persino Belen Rodriguez. Se settimane fa il nome di Barbara D’Urso era sembrato soltanto un’indiscrezione mal fondata, adesso è riemerso più forte di prima. Secondo quanto riportato giorni fa da Novella 2000, non sarebbe ancora del tutto esclusa la possibilità di vedere l’ex regina di Cologno Monzese in pista in qualità di concorrente e il programma la starebbe corteggiando con grande fatica. Chissà. Però, oggi, si parla di Belen Rodriguez. È un periodo di rinascita per l’argentina, che a breve debutterà in due show sul Nove e su Real Time.