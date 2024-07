È morta Flaminia Buccellato l’insegnante di danza di Giulia Stabile | La mia seconda mamma la prima a credere in me mi ha resa la ballerina che sono oggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024)professionista e vincitrice della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, è in lutto. Èinfatti Flaminala suainsegnante di. A lei laha dedicato un lungo ed affettuoso post sui social con una ricca galleria di foto a ripercorrere un rapporto fatto di amicizia e di stima. “è stata, è e sarà una delle persone più importanti di tutta la mia vita. – ha scritto– Le sarò per sempre riconoscente mi ha vista per lavolta a 3 anni e mezzo e ha creduto in me anche allora. Quando ero ancora una bambina che non sapeva quel che faceva, ma sapeva che l’importante era farlo sempre con il sorriso; quando ero ai primissimi corsi mi ricordo che anche se non ero bravissima mi prendeva come esempio dicendo che era bello vedere una bambina sul palco sorridente e felice di ballare”.