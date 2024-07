Come organizzare le giornate estive dei nostri figli in 7 mosse

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le, tanto agognate durante i mesi più freddi, noiosi e bui, per i bambini rappresentano il momento perfetto sia per sperimentare nuove attività, educative quanto divertenti che per accedere alla noia in modo privilegiato, dal punto di vista più costruttivo. I mesi nei quali i bambini/e sono a casa, con la scuola chiusa, non sono pochi e ci vuole, da parte di noi genitori viene richiesta una sana organizzazione delleper ie le nostree. Una vera sfida per i genitori, sempre troppo impegnati, anche noi stanchi per l’anno lavorativo che abbiamo sulle spalle, per evitare di cadere nel facile tranello dei mobile, dei giochi on line od off line sui vari schermi casalinghi.