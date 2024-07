Celle bollenti trasferimenti da Regina Coeli

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 22 luglio 2024) Fa davvero caldo per tutti, anche per i detenuti e così damolti sono stati trasferiti. Circa 20 detenuti spostati in altre carceri a causa per il troppo caldo e una situazione rovente dal punto di vista letterale con una mancanza strutturale di personale e strutture penitenziarie. Nel corso dell’ultimo weekend per protesta i detenuti dicieli siano rifiutati di entrare nelle rispettiveperché le temperature addirittura sembravano superare i 40°. Così è stata presa una decisione quella di trasferire circa 30 detenuti anche per rispondere a problemi legati al sovraffollamento in altri istituti penitenziari italiani.