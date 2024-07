Caronte allenta la morsa Piogge e temporali | le regioni colpite

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) L'anticiclone africanola suasull'Italia. Arrivanoanche sul Sud, mentre nessuna città fa registrare caldo da bollino rosso. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore, oggi le città in allerta arancione sono soltanto due, Catania e Genova. Domani il livello di rischio 2 interesserà 7 città, nello specifico Bologna, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Nove, invece, i capoluoghi con bollino arancione mercoledì, e nel dettaglio Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Confermando le previsioni della Protezione Civile, che per oggi aveva emanato un'allerta gialla in diverse(con rischio grandine e forte vento), già in mattinata di oggi la pioggia si è abbattuta sul Centro Italia, colpendo in particolare le Marche.