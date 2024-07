Calciomercato Milan un club di Premier League vuole Fikayo Tomori e non è il Newcastle…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 22 luglio 2024), dopo l’interesse del Newcastle c’è anche un altrodicheil centrale rossoneroDopo l’interesse delle scorse settimane del Newcastle, anche il West Ham ha messo nel mirino il difensore del. Sarebbe, così, un clamoroso ritorno inquello del difensore classe 1997, dopo la lunga trafila tra le giovanili e la prima squadra del Chelsea. Al momento, però, l’interesse delinglese è solamente un’idea e non c’è ancora nessuna offerta. La posizione della dirigenza deldi via Aldo Rossi è comunque chiara e il centrale 26enne rappresenta un punto di riferimento per il presente e il futuro del Diavolo. E’, infatti, lui il perno insostituibile della retroguardia rossonera. La valutazione diresta, quindi, di 50 milioni di euro.