Borsa | l' Europa arrotonda i rialzi con Wall Street

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le Borseno iin scia all'avvio tonico di, che rimbalza dalla peggior settimana dallo scorso aprile dopo il forfait di Joe Biden alle presidenziali Usa. Francoforte avanza dell'1,6%, Parigi dell'1,5%, Milano dell'1,2% e Londra dell'1% mentre a New York il Nasdaq (+1,5%) tira la volata all'S&P 500 (+0,9%) in attesa delle trimestrali, domani, di Alphabet e Tesla. Sul listino milanese corrono Stm (+3%), Bper (+3%), Prysmian (+2,5%) e Mps (+2,5%) mentre frena la sua corsa Fineco (+2,2%), in scia alla smentita di un interesse di Zurich. Sul fronte dei titoli di Stato lieve calo dei rendimenti dei Treasury americani, come pure dei bond sovrani dell'eurozona, rianimati nelle ultime sedute dalle speranze di un nuovo taglio dei tassi da parte della Bce a settembre.