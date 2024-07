Barcellona Flick | Qui per tradizione il tiki taka ma voglio anche andare direttamente in porta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il neo allenatore del, Hansi, ha ripercorso in un’intervista a Barça ONE i suoi primi giorni alla guida del club e ha fatto riferimento a nomi come Thiago, Yamal e Lewandowski. Parlando degli interpreti, ha poi rivelatoquello che vuole da loro, una lista di linee guida che ilseguirà nel 2024-25: “Qui laè il, mache vadanoin”, spiegato. “Lasciamo che si concentrino un po’ di più sul gol. Penso che il mio stile non abbia grandi cambiamenti. Cerco la stessa cosa, pressando molto alto e giocando nella metà campo avversaria. Ma alla fine della giornata, devi vincere”, ha aggiunto. L’ex allenatore del Bayern Monaco ha spiegato che vuole un rapporto stretto con i giocatori e che non tollera i ritardi perché lo considera una mancanza di rispetto,se non è favorevole alle sanzioni pecuniarie.