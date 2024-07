Atp Umago 2024 | Rune dà forfait al suo posto un lucky loser

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Holgernon prenderà parte all’ATP 250 di, torneo in programma sulla terra rossa croata nella settimana che precede le Olimpiadi di Parigi. Non sorprende affatto la decisione del tennista danese, che pochi giorni fa era stato costretto al ritiro nel match di quarti ad Amburgo contro Fils e verosimilmente non vuole mettere a rischio la sua presenza all’appuntamento olimpico. Paradossalmente, era più sorprendente la sua presenza nel main draw, dove avrebbe debuttato direttamente al secondo turno in quanto testa di serie numero tre (e dunque beneficiante di un bye). Ildel classe 2003 in tabellone verrà preso da un. TABELLONE MONTEPREMI Atpdà, al suounSportFace.