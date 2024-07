Ascoli tabaccaia sventa la truffa Devo aiutare mio figlio lei rifiuta la transazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Unata grazie alla prontezza di una commerciante, Giada Cosenza della tabaccheria Fortunella, a Monsampolo. Sabato è entrato in negozio un 65enne ascolano chiedendo di fare subito un bonifico alche aveva perso il telefono: “inviargli 991 euro per comprarne uno nuovo”. L’uomo ha spiegato di essere stato contattato dal, in difficoltà perché aveva perso tutti dati. “Mi ha scritto – ha spiegato l’uomo – che è in un negozio di telefonia e ha individuato un IPhone a 991 euro, masubito fargli il bonifico”. A sentire una cifra del genere e notando l’agitazione dell’uomo, la commerciante si è subito insospettita. “Gli ho chiesto il permesso di leggere tutta la chat con suo ’’ – racconta Giada – e mi sembrava già molto strana.