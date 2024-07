Arezzo ospedale San Donato | il lavoro di squadra salva una bambina di 10 mesi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 22 luglio 2024) Professionalità, multidisciplinarietà, terapia adeguata e tecnologia d’avanguardia hanno permesso alla piccola di risolvere la sepsi con la quale è arrivata in Pediatria. La multidisciplinarietà e ildihanno permesso dire la vita a unadi 10, giunta nel reparto di Pediatria dell’Sandicon una grave sepsi. Ora la piccola sta bene ed è tornata a casa. «Recentemente la nostra Pediatria – dice il Dr. Marco Martini, Direttore UOC Pediatriae Casentino – ha trattato casi difficili e questo è stato reso possibile anche grazie all’ausilio di nuove tecnologie e di expertise in vari campi specialistici ma non solo. È stato un beldi». «Laè stata ricoverata con febbre alta e pianto lamentoso – spiega il Dr.