Amici 24 svelati i nuovi docenti del talent show | le scelte fatte da Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 22 luglio 2024) Verso le prime settimane di settembre partirà24 con tutta la fase pomeridiana dedicata alle sfide per conquistare o consolidare un banco. C’è grande attesa di scoprire iprotagonisti, così come c’è curiosità di capire come sarà composta la squadra dei. A quanto pare ci saranno diversi cambiamenti rispetto alle annate precedenti, visto che ben tre prof avrebbero lasciato la scuola.De, tuttavia, non si sarebbe fatta trovare impreparata.24:Com’è stato ampiamente detto in queste settimane, la squadra deidi24 cambierà. Sono ormai sicure le partenze di Anna Pettinelli e Emanuel Lo, i quali si dedicheranno ad altri progetti rispettivamente radiofonici e televisivi. A sostituire il prof di ballo arriverà molto probabilmente una beniamina diDe