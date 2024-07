Allerta meteo gialla con grandine fulmini e vento 22 luglio | a Napoli chiuse le spiagge pubbliche

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dettagli avviso In Campania è stata diramata un’, che prevede temporali improvvisi, grandinate,e forti raffiche di. L’sarà in vigore dalle 9:00 di domani, lunedì 22, fino a mezzanotte. Misure precauzionali In risposta all’verrà chiuso l’accesso alledi, in particolare a nord di Bagnoli. Inoltre, per garantire la sicurezza pubblica, saranno chiusi anche i parchi cittadini. Autorità rilasciante La Protezione Civile della Campania ha emesso l’per rischio idrogeologico, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale. Si consiglia ai residenti e ai visitatori di prendere le precauzioni necessarie e di rimanere informati sugli aggiornamentirologici.