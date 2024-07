Al via il 26 luglio le Olimpiadi 2024 | a Parigi la delegazione italiana più numerosa di sempre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Mancano ormai pochi giorni all’inizio delledi, in programma dal 26all’11 agosto. E l’Italia si presenta con una squadra da record: 403 atleti, lapiùdi. Tra gli sportivi azzurri, Tamberi ed Errigo porteranno il tricolore come portabandiera, guidando un gruppo composto da 209 uomini e 194 donne che si cimenteranno in ben 34 discipline diverse.Leggi anche: Federica Pellegrini alla vigilia di: “L’esclusione degli atleti russi non la condivido” Giovani promesse e veterani indomabili La spedizione azzurra è un mix di giovani promesse e veterani indomabili. I più giovani in squadra sono Carlos D’Ambrosio, classe 2007, e Manila Esposito, classe 2006. Sul versante opposto, il tiratore Giovanni Pellielo, a 54 anni, detiene il record di partecipazioni olimpiche con ben otto edizioni alle spalle.