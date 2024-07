Vuelle Visconti sulla strada per Bologna Lettera ai tifosi | Ci rivedremo presto in A1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) In attesa di vedere sul campo la nuova Carpegna Prosciutto targata A2, siamo all’amarcord, nel senso che in questi ultimi giorni si vedono passare e sfilare via molti attori della scorsa stagione e non solo. Il primo a prendere casa è stato Jasmin Repesa, che è finito a Trapani, società che punta alla finale scudetto, stando al suo ricco presidente. Non solo questo, perché ieri ha firmato per Reggio Emilia una vecchia conoscenza deipesaresi, l’ala forte Kwan Cheatham, ‘attore’ della bella stagione di due anni fa proprio con Repesa alla guida. Ma non è finita, perché un altro che sta trovando collocazione – sembra alla Virtus– è Riccardo, guardia-ala che ha lasciato un buon segno tra gli appassionati, se non altro per il fatto che, ogni volta in cui è sceso in campo, non si è mai risparmiato.