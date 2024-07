Usa candidature aperte per dirigere l’IIC di New York

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 luglio 2024) Il termine per rispondere all’avviso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per la ricerca di un nuovo Direttore “di chiara fama” per l’Istituto Italiano di Cultura a New, scade alle 13.00 del prossimo 31 luglio. Le manifestazioni di disponibilità dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] . Il Direttore “di chiara fama” sarà nominato per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore biennio. Il nuovo mandato inizierà non prima del 20 gennaio 2025. I requisiti per la nomina includono la cittadinanza italiana e una buona conoscenza della lingua inglese. È richiesto un elevato prestigio culturale e competenze significative nell’organizzazione di eventi e nella promozione culturale, maturate attraverso esperienze presso enti pubblici o privati.