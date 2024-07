Tutto pronto a Parigi cosa sapere sulle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 21 luglio 2024) AGI - La lunga attesa sta per finire. Ledi, le trentatreesime dell'era moderna, le prime senza le forti limitazioni causate dal Covid-19, la pandemia che nel 2020 causò il posticipo di un anno dell'edizione di Tokyo, stanno diventando realtà per 11.475 atleti in rappresentanza di 205 delegazioni. I Comitati olimpici nazionali che aderiscono al Comitato Olimpico Internazionale sono 206 ma ai Giochi nella Ville Lumière ci sono due Nazioni in meno, Russia e Bielorussia: i pochi atleti ammessi con passaporto russo e bielorusso gareggeranno da neutrali e individuali sotto la 'bandiera' dell'Ain a seguito delle sanzioni per l'invasione di Mosca in Ucraina. Va aggiunta la squadra olimpica dei rifugiati, orgoglio del numero uno dello sport mondiale Thomas Bach che ieri ha aperto la riunione dell'Esecutivo.