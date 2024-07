Tragedia in Toscana uomo annega nel fiume Bruna Sconosciuta la causa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) La comunitàè in lutto dopo un tragico incidente che ha portato alla morte di undi 36 anni nel pomeriggio di oggi. Intorno alle 15, la vittima è stata trovata senza vita lungo le sponde del, in un episodio che ha sconvolto la tranquilla cittadina di Gavorrano, in provincia di Grosseto.Leggi anche: Incidente fatale a Milano, ciclista si schianta su un autobus e muore. dubbi sulla dinamica Secondo le prime ricostruzioni, l’, la cui identità non è stata ancora divulgata, si trovava in compagnia della propria compagna al momento dell’incidente. La coppia era probabilmente intenta a godere di un pomeriggio estivo lungo ilquando, per ragioni ancora da accertare, l’è stato travolto dalla corrente e non è riuscito a mettersi in salvo.