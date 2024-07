Tommaso Ilaria Erica e Pietro | un’estate fra lavoro e studio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Mentre la maggiore parte degli studenti si gode il meritato riposo dalle fatiche scolastiche, sono all’opera con borse diquattro studenti delle scuole superiori del territorio, che la sindaca Francesca Marchetti ha voluto incontrare per rivolgere il ringraziamento per la collaborazione con i servizi comunali e gli auguri per il futuro scolastico e lavorativo. I quattro giovani -Sgarzi, studente dell’Istituto Tecnico Paolini,Barone, studentessa dell’Istituto Scappi,Balducci ePia Del Giacco, entrambi del Polo Liceale Alessandro da Imola - raccontano la loro esperienza. "Sto frequentando il corso Costruzioni, Ambiente e Territorio all’Istituto Tecnico Paolini – si presentaSgarzi, 17 anni, residente a Castel SanTerme, che ha concluso il periodo di borsa-ai Servizi amministrativi al territorio e Sviluppo economico –.