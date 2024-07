RISULTATI | TNA SLAMMIVERSARY 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 luglio 2024) Questa notte è andato in scena uno dei PPV più importanti della TNA, l’evento che celebra l’anniversario dal primo show della compagnia e uno dei 4 principali dell’anno della compagnia di Nashville. Quest’anno siamo giunti alla ventesima edizione dell’evento col nome, il primo dal ritorno della TNA al suo vecchio nome dopo la parentesi Impact Wrestling. Occhi sicuramente puntati sul main event e su Joe Hendry a caccia del titolo mondiale dopo aver conquistato anche i fan WWE con le sue apparizioni ad NXT. A proposito di WWE, la forbidden door è stata varcata da Wes Lee, che si è unito ancora una volta ai Rascalz, e i No Quarter Catch Crew per un 3vs3.